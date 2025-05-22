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«Индиана» оформила в матче с «Нью-Йорком» самый неожиданный камбэк в истории плей-офф НБА

«Индиана» оформила в матче с «Нью-Йорком» самый неожиданный камбэк в истории плей-офф НБА
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«Индиана Пэйсерс» установила рекорд матчей плей-офф НБА за всю историю лиги, отыгравшись с отставания в 14 очков за 2.50 до финальной сирены первой игры полуфинала сезона-2024/2025 с «Нью-Йорк Никс» с последующей победой (138:135 OT).

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
22 мая 2025, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
135 : 138
ОТ
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Нью-Йорк Никс: Брансон - 43, Таунс - 35, Ануноби - 16, Бриджес - 16, Макбрайд - 9, Харт - 8, Пэйн - 6, Робинсон - 2, Дадье, Ачиува, Колек, Райт, Такер, Шамет, Хукпорти
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 31, Несмит - 30, Сиакам - 17, Нембард - 15, Тёрнер - 14, Макконнелл - 10, Матурин - 9, Топпин - 8, Брайант - 4, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон, Шиппард

Как сообщает журналистка Киртика Утаякумар в социальной сети X, ранее в плей-офф НБА было зафиксировано 970 случаев, когда один из соперников уступал другому с разницей в 14 или более очков за 2 минуты 50 секунд до финальной сирены, и все 970 завершились в пользу имевшего преимущество в счёте.

«Индиана» стала первой командой за всю историю, сумевшей оформить в такой ситуации итоговую победу.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная сетка
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