«Индиана» оформила в матче с «Нью-Йорком» самый неожиданный камбэк в истории плей-офф НБА

«Индиана Пэйсерс» установила рекорд матчей плей-офф НБА за всю историю лиги, отыгравшись с отставания в 14 очков за 2.50 до финальной сирены первой игры полуфинала сезона-2024/2025 с «Нью-Йорк Никс» с последующей победой (138:135 OT).

Как сообщает журналистка Киртика Утаякумар в социальной сети X, ранее в плей-офф НБА было зафиксировано 970 случаев, когда один из соперников уступал другому с разницей в 14 или более очков за 2 минуты 50 секунд до финальной сирены, и все 970 завершились в пользу имевшего преимущество в счёте.

«Индиана» стала первой командой за всю историю, сумевшей оформить в такой ситуации итоговую победу.

Видео: Рекорды НБА