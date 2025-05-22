Видео: невероятный бросок под сирену, переведший матч «Нью-Йорк» — «Индиана» в овертайм

Сегодня, 22 мая, завершился первый матч в рамках финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Индиану Пэйсерс». Игра завершилась со счётом 138:135 ОТ (1-0) в пользу гостевой команды.

Примечательно, что разыгрывающий и лидер «Индианы» Тайриз Халибёртон реализовал решающий бросок под сирену, благодаря которому матч перешёл в овертайм. Однако судьи засчитали лишь два очка, так как был зафиксирован заступ.

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Тайриз провёл на площадке в общей сложности 42 минуты, набрав суммарно 31 очко (12 из 23 с игры, где 4 из 12 — трёхочковые; 3 из 4 — со штрафных), сделав 11 результативных передач и четыре подбора. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+15».

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