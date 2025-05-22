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Видео: невероятный бросок под сирену, переведший матч «Нью-Йорк» — «Индиана» в овертайм

Видео: невероятный бросок под сирену, переведший матч «Нью-Йорк» — «Индиана» в овертайм
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Сегодня, 22 мая, завершился первый матч в рамках финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Индиану Пэйсерс». Игра завершилась со счётом 138:135 ОТ (1-0) в пользу гостевой команды.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
22 мая 2025, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
135 : 138
ОТ
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Нью-Йорк Никс: Брансон - 43, Таунс - 35, Ануноби - 16, Бриджес - 16, Макбрайд - 9, Харт - 8, Пэйн - 6, Робинсон - 2, Дадье, Ачиува, Колек, Райт, Такер, Шамет, Хукпорти
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 31, Несмит - 30, Сиакам - 17, Нембард - 15, Тёрнер - 14, Макконнелл - 10, Матурин - 9, Топпин - 8, Брайант - 4, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон, Шиппард

Примечательно, что разыгрывающий и лидер «Индианы» Тайриз Халибёртон реализовал решающий бросок под сирену, благодаря которому матч перешёл в овертайм. Однако судьи засчитали лишь два очка, так как был зафиксирован заступ.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Тайриз провёл на площадке в общей сложности 42 минуты, набрав суммарно 31 очко (12 из 23 с игры, где 4 из 12 — трёхочковые; 3 из 4 — со штрафных), сделав 11 результативных передач и четыре подбора. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+15».

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