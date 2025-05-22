Расписание 1/2 финала плей-офф Единой лиги 22 мая
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В четверг, 22 мая, в российском баскетбольном турнире Единой лиге ВТБ состоится седьмой матч полуфинальной серии, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и краснодарский «Локомотив-Кубань». Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.
Расписание полуфинального матча плей-офф Единой лиги 22 мая:
19:30 мск — «Зенит» — «Локомотив-Кубань».
Единая лига ВТБ . 1/2 финала
22 мая 2025, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Краснодарцы одержали победу в шестом матче со счётом 75:74, отыграв по ходу встречи 17-очковое отставание, и сравняли счёт в серии — 3-3.
Первым финалистом турнира стал московский ЦСКА, который обыграл в полуфинале казанский УНИКС — 4-0.
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