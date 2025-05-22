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Анастасия Косу не появилась в 3-й игре WNBA, сыграв чуть больше трёх минут за сезон

Анастасия Косу не появилась в 3-й игре WNBA, сыграв чуть больше трёх минут за сезон
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Российская баскетболистка Анастасия Косу, выступающая за «Миннесоту Линкс», не появилась на паркете в третьей игре регулярного чемпионата женской НБА (WNBA) с «Даллас Уингз».

«Миннесота» одержала победу на домашнем паркете со счётом 85:81. Самым результативным игроком стала Нафиса Коллиер, набравшая 28 очков, восемь подборов, две передачи и столько же перехватов.

20-летняя Косу появилась на паркете на три минуты лишь в первом матче сезона с тем же «Далласом» (99:84).

Напомним, Косу была выбрана под 15-м номером на драфте женской НБА в этом году. «Миннесота» в прошлом сезоне в финале WNBA уступила «Нью-Йорк Либерти» со счётом 2-3.

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