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Зенит — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
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ИНН: 7814665871
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19:30 Мск
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«Зенит» — «Локомотив-Кубань»: во сколько начало матча 1/2 финала Единой лиги, где смотреть трансляцию

«Зенит» — «Локомотив-Кубань»: во сколько начало матча 1/2 финала Единой лиги, где смотреть
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В четверг, 22 мая, состоится решающий седьмой матч полуфинальной серии сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ, в рамках которого сыграют«Зенит» и «Локомотив-Кубань». Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань», которая начнётся в 19:30 мск.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
22 мая 2025, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Видеотрансляция игры будет доступна на телеканале «Матч ТВ», в сервисе Okko, а также на сайте Единой лиги. В шестом матче серии «Локомотив-Кубань» отыграл по ходу матча 17 очков и перевёл полуфинал в седьмую встречу, которая и станет решающей.

Победителя пары в финале ожидает действующий чемпион ЦСКА, который обыграл казанский УНИКС со счётом 4-0.

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