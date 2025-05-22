«Зенит» — «Локомотив-Кубань»: во сколько начало матча 1/2 финала Единой лиги, где смотреть

В четверг, 22 мая, состоится решающий седьмой матч полуфинальной серии сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ, в рамках которого сыграют«Зенит» и «Локомотив-Кубань». Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань», которая начнётся в 19:30 мск.

Видеотрансляция игры будет доступна на телеканале «Матч ТВ», в сервисе Okko, а также на сайте Единой лиги. В шестом матче серии «Локомотив-Кубань» отыграл по ходу матча 17 очков и перевёл полуфинал в седьмую встречу, которая и станет решающей.

Победителя пары в финале ожидает действующий чемпион ЦСКА, который обыграл казанский УНИКС со счётом 4-0.