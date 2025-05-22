«Никто просто так не отдаст победу». Воронцевич — о седьмом матче «Зенита» с «Локо»

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Андрей Воронцевич поделился мнением о предстоящем решающем седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань», которая начнётся в 19:30 мск.

«Это будет хороший, замечательный матч за выход в финал. Обе команды будут бороться. Никто просто так не отдаст победу, поэтому будет напряжённая встреча. Хорошо, что уже, насколько я знаю, солд-аут и наши болельщики придут за нас поболеть. Так что приходите, не стесняйтесь, тратьте энергию, кричите, топайте, свистите, чтобы «Зенит», естественно, победил. Замечательно, что будет полный зал фанатов. Будем стараться побеждать и выкладываться по максимуму», — приводит слова Воронцевича пресс-служба «Зенита».