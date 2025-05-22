Джордж Карл: я единственный из экс-тренеров «Наггетс», кто знает: Йокич — MVP в 2025-м

Легендарный баскетбольный тренер, член Зала славы Джордж Карл отреагировал на слова экс-тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» Майка Мэлоуна, что канадский защитник Шей-Гилджес Александер из «Оклахома-Сити Тандер» показал, почему является самым ценным игроком (MVP) в сезоне-2024/2025.

«Йокич был MVP в этом сезоне, и остальные были не так уж и близко. Но, думаю, я единственный из бывших тренеров «Наггетс», кто это знает», — написал Карл в социальной сети Х (ранее Twitter).

Мэлоун был уволен из «Денвера» незадолго до начала плей-офф и был тренером сербского форварда Николы Йокича, который также претендовал на звание MVP в этом сезоне.