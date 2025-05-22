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Леброн Джеймс — самый возрастной игрок НБА, получивший голоса в гонке за звание MVP

Леброн Джеймс — самый возрастной игрок НБА, получивший голоса в гонке за звание MVP
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40-летний американский форвард, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс из клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» стал самым возрастным представителем североамериканской лиги, получившим голоса в гонке за звание самого ценного игрока (MVP), и обошёл легендарного шестикратного обладателя титула Майкла Джордана.

В гонке за звание MVP сезона-2024/2025 Леброн получил 14 голосов и обошёл Джордана. Майкл, выступая за «Вашингтон Уизардс», занял 13-е место в гонке MVP в сезоне-2000/2001. Леброн же оказался на 13 месяцев старше Джордана при установлении нового рекорда.

Джеймс является одновременно самым старым и самым молодым игроком в истории НБА, получившим голоса MVP. Ему также принадлежит рекорд по самому большому промежутку времени между первым и последним голосованием за звание MVP — 21 год. Тим Данкан занимает второе место в этой категории с разницей в 17 лет.

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