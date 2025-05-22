Яннис Адетокунбо запросит обмен у «Милуоки» — инсайдер

30-летний греческий баскетболист, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Яннис Адетокунбо, выступающий на позиции форварда за коллектив «Милуоки Бакс», запросит обмен у руководства «оленей», сообщил инсайдер Эрик Пинкус из Bleacher Report.

Эрик уточнил, что Адетокунбо попросит «Милуоки» отправить его в интересующий грека коллектив.

Его контракт рассчитан до конца сезона-2026/2027 с опцией игрока на сезон-2027/2028. В 2026-м уроженец Афин получит право подписать новый четырёхлетний контракт на сумму $ 293,4 млн с «Бакс» или с потенциальной новой командой.

В сезоне-2024/2025 Адетокунбо занял третье место в гонке MVP.