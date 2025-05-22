«Не могу больше смотреть». Пятикратный чемпион НБА раскритиковал Гилджес-Александера

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рон Харпер раскритиковал 26-летнего канадского защитника команды «Оклахома-Сити Тандер» и самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2024/2025 Шея Гилджес-Александера.

«Он флопит каждую игру. Кто-нибудь, сфолите на нём грубо один раз. Не могу больше на это смотреть», — написал Харпер в социальной сети Х (ранее Twitter).

Флоп (англ. flop) — преднамеренное или преувеличенное падение после небольшого контакта или отсутствия такого вовсе, с целью получения фола на себе.

Ранее стало известно, что Леброн Джеймс из «Лос-Анджелес Лейкерс» стал самым возрастным игроком НБА, получившим голоса в гонке MVP.