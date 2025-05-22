«Продемонстрировали качества настоящих чемпионов». Андрей Ведищев поздравил ХК «Локомотив»

Президент и главный тренер баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев поздравил хоккейный коллектив «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина. В пятом матче серии с челябинским «Трактором» ярославцы выиграли 2:1 в овертайме и одержали победу в серии со счётом 4-1.

«От всей души поздравляю хоккеистов, тренерский штаб, президента клуба Юрия Яковлева и, конечно, всех ярославских болельщиков, которые долгие годы ждали заветного трофея!

Рад, что железнодорожники наконец-то выиграли первый в истории клуба Кубок Гагарина и стали чемпионами КХЛ! На протяжении всего сезона вы показали зрелищную игру, отличную спортивную подготовку, скорость и командное единство. А в плей-офф продемонстрировали качества настоящих чемпионов – спортивное мужество, веру в свои силы, умение бороться до конца и побеждать во что бы то ни стало.

Вся Локосемья разделяет с вами радость от заслуженного триумфа и гордится этим историческим событием! Ещё раз — с победой! «Локомотив» — чемпион!» — написал Ведищев в своём телеграм-канале.