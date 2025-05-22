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Чемпион НБА объяснил, почему уровень игры Леброна Джеймса ниже, чем Майкла Джордана

Чемпион НБА объяснил, почему уровень игры Леброна Джеймса ниже, чем Майкла Джордана
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Известный аналитик шоу Inside the NBA и экс-чемпион НБА Кенни Смит высказался об уровне игры Леброна Джеймса, сравнив его с Майклом Джорданом.

«Нет никого похожего на Майкла в НБА на сегодняшний день. Здесь нет даже близкого соперничества. Майкл Джордан коснулся самой сути баскетбола, до которой никто не дотянется сегодня. Ларри Бёрд демонстрировал баскетбол, к которому сегодня никто не приблизился. Может быть, Леброн. Леброн прикоснулся к уровню Ларри Бёрда и Мэджика Джонсона. Но он не достал до баскетбола Джордана.

То, что отделяет Леброна от Майкла, — это защита. Джордан был столь же хорош в защите, как и в нападении. Он был как Дион Сандерс или Трэвис Хантер: вы не будете атаковать через них. Точно так же и в баскетболе — никто не будет бросать в корзину через Майкла Джордана. Это и есть отличие», — приводит слова Смита издание Fadeawayworld.

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