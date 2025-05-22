«Это не может быть правдой?!» Яннис Адетокунбо — о завоевании Гилджес-Александером MVP

30-летний греческий баскетболист, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Яннис Адетокунбо, выступающий на позиции форварда за коллектив «Милуоки Бакс», отреагировал на победу 26-летнего канадского защитника «Оклахома-Сити Тандер» Шея Гилджес-Александера в гонке за звание самого ценного игрока (MVP) сезона-2024/2025.

«Что??!!! Неужели Шэмса [Чаранию] взломали, это не может быть правдой??!!» — написал Адетокунбо в социальной сети Х (ранее Twitter).

Пятикратный чемпион североамериканской лиги Рон Харпер и бывший партнёр Майкла Джордана раскритиковал Гилджес-Александера за частые флопы в игре.