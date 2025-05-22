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Зенит — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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«Всё решается». Капитан «Локо» Узинский высказался о седьмом матче с «Зенитом»

«Всё решается». Капитан «Локо» Узинский высказался о седьмом матче с «Зенитом»
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Форвард и капитан «Локомотива-Кубань» Дмитрий Узинский поделился мнением о седьмом матче полуфинальной серии с «Зенитом» в плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань», которая начнётся в 19:30 мск.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
22 мая 2025, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Седьмой матч. Всё решается. Мы понимаем важность этой игры и настраиваемся на серьёзную борьбу. Главное — следовать нашему плану, умно и агрессивно действовать в защите. Нам нужно выйти и показать настоящий характер, быть готовыми к любым ситуациям, сохранять холодную голову и быть командой с первой до последней секунды», — приводит слова Узинского пресс-служба «Локомотива-Кубань».

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