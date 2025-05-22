Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Энтони Эдвардс получил очередной крупный штраф в сезоне-2024/2025

Энтони Эдвардс получил очередной крупный штраф в сезоне-2024/2025
Комментарии

23-летний американский звёздный игрок Энтони Эдвардс, представляющий коллектив Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз», был оштрафован руководством североамериканской лиги после первого матча финала Западной конференции с «Оклахома-Сити Тандер», закончившийся поражением «Миннесоты» со счётом 88:114.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
21 мая 2025, среда. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
114 : 88
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Уильямс - 19, Холмгрен - 15, Хартенштайн - 12, Карузо - 9, Уильямс - 8, Джо - 7, Дорт - 5, Джонс - 3, Уоллес - 3, Уиггинс - 2, Уильямс, Дженг, Митчелл
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 28, Эдвардс - 18, Дивинченцо - 9, Александер-Уолкер - 8, Макдэниелс - 7, Конли - 7, Рид - 4, Кларк - 3, Шеннон - 2, Гобер - 2, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Миллер, Гарза

Во время послематчевой пресс-конференции Эдвардс употребил нецензурную лексику, за что и был оштрафован на $ 50 тыс.

До сегодняшнего наказания на счету Эдвардса в сезоне-2024/2025 было штрафов на сумму $ 370 тыс., а учитывая сегодняшнее взыскание — $ 420 тыс.

Второй матч полуфинала НБА между «Миннесотой» и «Оклахомой» пройдёт в ночь на 23 мая.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
23 мая 2025, пятница. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
«Это не может быть правдой?!» Яннис Адетокунбо — о завоевании Гилджес-Александером MVP
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android