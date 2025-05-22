Энтони Эдвардс получил очередной крупный штраф в сезоне-2024/2025
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23-летний американский звёздный игрок Энтони Эдвардс, представляющий коллектив Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз», был оштрафован руководством североамериканской лиги после первого матча финала Западной конференции с «Оклахома-Сити Тандер», закончившийся поражением «Миннесоты» со счётом 88:114.
НБА — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
21 мая 2025, среда. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
114 : 88
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Уильямс - 19, Холмгрен - 15, Хартенштайн - 12, Карузо - 9, Уильямс - 8, Джо - 7, Дорт - 5, Джонс - 3, Уоллес - 3, Уиггинс - 2, Уильямс, Дженг, Митчелл
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 28, Эдвардс - 18, Дивинченцо - 9, Александер-Уолкер - 8, Макдэниелс - 7, Конли - 7, Рид - 4, Кларк - 3, Шеннон - 2, Гобер - 2, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Миллер, Гарза
Во время послематчевой пресс-конференции Эдвардс употребил нецензурную лексику, за что и был оштрафован на $ 50 тыс.
До сегодняшнего наказания на счету Эдвардса в сезоне-2024/2025 было штрафов на сумму $ 370 тыс., а учитывая сегодняшнее взыскание — $ 420 тыс.
Второй матч полуфинала НБА между «Миннесотой» и «Оклахомой» пройдёт в ночь на 23 мая.
НБА — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
23 мая 2025, пятница. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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