Энтони Эдвардс получил очередной крупный штраф в сезоне-2024/2025

23-летний американский звёздный игрок Энтони Эдвардс, представляющий коллектив Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз», был оштрафован руководством североамериканской лиги после первого матча финала Западной конференции с «Оклахома-Сити Тандер», закончившийся поражением «Миннесоты» со счётом 88:114.

Во время послематчевой пресс-конференции Эдвардс употребил нецензурную лексику, за что и был оштрафован на $ 50 тыс.

До сегодняшнего наказания на счету Эдвардса в сезоне-2024/2025 было штрафов на сумму $ 370 тыс., а учитывая сегодняшнее взыскание — $ 420 тыс.

Второй матч полуфинала НБА между «Миннесотой» и «Оклахомой» пройдёт в ночь на 23 мая.