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«Величайший камбэк». Звезда WNBA Кларк отреагировала на победу «Индианы» над «Нью-Йорком»

«Величайший камбэк». Звезда WNBA Кларк отреагировала на победу «Индианы» над «Нью-Йорком»
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23-летняя американская баскетболистка Кейтлин Кларк, играющая за клуб «Индиана Фивер» на позиции защитника в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), отреагировала на победу клуба «Индиана Пэйсерс» в первом матче финала Восточной конференции с «Нью-Йорк Никс» (138:135 ОТ).

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
22 мая 2025, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
135 : 138
ОТ
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Нью-Йорк Никс: Брансон - 43, Таунс - 35, Ануноби - 16, Бриджес - 16, Макбрайд - 9, Харт - 8, Пэйн - 6, Робинсон - 2, Дадье, Ачиува, Колек, Райт, Такер, Шамет, Хукпорти
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 31, Несмит - 30, Сиакам - 17, Нембард - 15, Тёрнер - 14, Макконнелл - 10, Матурин - 9, Топпин - 8, Брайант - 4, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон, Шиппард

«Пэйсерс» совершили величайший камбэк, который я когда-либо видела», — написала Кейтлин в социальной сети Х (ранее Twitter).

Игроки «Индианы» за 6,5 минуты до конца основного времени уступали 17 очков, но смогли вернуться и перевести игру в овертайм. Ключевое попадание совершил звёздный защитник Тайриз Халибёртон, который и сравнял счёт с финальной сиреной.

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