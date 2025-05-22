«Величайший камбэк». Звезда WNBA Кларк отреагировала на победу «Индианы» над «Нью-Йорком»

23-летняя американская баскетболистка Кейтлин Кларк, играющая за клуб «Индиана Фивер» на позиции защитника в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), отреагировала на победу клуба «Индиана Пэйсерс» в первом матче финала Восточной конференции с «Нью-Йорк Никс» (138:135 ОТ).

«Пэйсерс» совершили величайший камбэк, который я когда-либо видела», — написала Кейтлин в социальной сети Х (ранее Twitter).

Игроки «Индианы» за 6,5 минуты до конца основного времени уступали 17 очков, но смогли вернуться и перевести игру в овертайм. Ключевое попадание совершил звёздный защитник Тайриз Халибёртон, который и сравнял счёт с финальной сиреной.