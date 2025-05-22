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Яннис Адетокунбо отреагировал на просьбу перейти в «Фенербахче»

Яннис Адетокунбо отреагировал на просьбу перейти в «Фенербахче»
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30-летний греческий баскетболист, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Яннис Адетокунбо, выступающий на позиции форварда за коллектив «Милуоки Бакс», ответил на просьбу фаната перейти в турецкий «Фенербахче», выступающий в Евролиге.

«Яннис, перейди в «Фенербахче», — написал поклонник в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Может быть, когда я уйду из НБА. «Фенер» или «[Анадолу] Эфес»?» — ответил Адетокунбо.

Ранее чемпион НБА 2021 года в составе «Милуоки» оказался удивлён победой 26-летнего канадского защитника «Оклахома-Сити Тандер» Шея Гилджес-Александера в гонке за звание самого ценного игрока (MVP) сезона-2024/2025.

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