«Фенербахче» — «Панатинаикос»: во сколько начало матча 1/2 финала Евролиги, где смотреть

В пятницу, 23 мая, в Стамбуле, Турция, на стадионе «Улкер Спортс Арена» состоится первый матч полуфинальной серии плей-офф Евролиги в сезоне-2024/2025, в рамках которого сыграют местный «Фенербахче» и греческий «Панатинаикос».

Начало матча запланировано в 18:00 по московскому времени. Прямой эфир встречи будет доступен в онлайн-кинотеатре Okko.

В четвертьфинале турецкий клуб со счётом 3-0 выиграл у «Парижа». «Панатинаикос» в пятиматчевом противостоянии прошёл турецкий «Анадолу Эфес» — 3-2.