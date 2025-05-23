Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпиакос Пирей — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Фенербахче» — «Панатинаикос»: во сколько начало матча 1/2 финала Евролиги, где смотреть трансляцию

«Фенербахче» — «Панатинаикос»: во сколько начало матча 1/2 финала Евролиги, где смотреть
Комментарии

В пятницу, 23 мая, в Стамбуле, Турция, на стадионе «Улкер Спортс Арена» состоится первый матч полуфинальной серии плей-офф Евролиги в сезоне-2024/2025, в рамках которого сыграют местный «Фенербахче» и греческий «Панатинаикос».

Права на трансляцию матча Евролиги «Фенербахче» — «Панатинаикос» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Евролига . 1/2 финала
23 мая 2025, пятница. 18:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
Панатинаикос
Афины, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Начало матча запланировано в 18:00 по московскому времени. Прямой эфир встречи будет доступен в онлайн-кинотеатре Okko.

В четвертьфинале турецкий клуб со счётом 3-0 выиграл у «Парижа». «Панатинаикос» в пятиматчевом противостоянии прошёл турецкий «Анадолу Эфес» — 3-2.

Материалы по теме
Яннис Адетокунбо отреагировал на просьбу перейти в «Фенербахче»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android