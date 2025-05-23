«Фенербахче» — «Панатинаикос»: во сколько начало матча 1/2 финала Евролиги, где смотреть
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В пятницу, 23 мая, в Стамбуле, Турция, на стадионе «Улкер Спортс Арена» состоится первый матч полуфинальной серии плей-офф Евролиги в сезоне-2024/2025, в рамках которого сыграют местный «Фенербахче» и греческий «Панатинаикос».
Права на трансляцию матча Евролиги «Фенербахче» — «Панатинаикос» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Евролига . 1/2 финала
23 мая 2025, пятница. 18:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
Панатинаикос
Афины, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Начало матча запланировано в 18:00 по московскому времени. Прямой эфир встречи будет доступен в онлайн-кинотеатре Okko.
В четвертьфинале турецкий клуб со счётом 3-0 выиграл у «Парижа». «Панатинаикос» в пятиматчевом противостоянии прошёл турецкий «Анадолу Эфес» — 3-2.
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