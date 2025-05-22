Халибёртон — о сложных бросках: меня всегда поощряли за проявление воображения

25-летний американский профессиональный игрок Тайриз Халибёртон, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Индиана Пэйсерс» на позиции защитника, после победы над «Нью-Йорк Никс» (138:135 ОТ) в первом матче полуфинальной серии плей-офф сезона-2024/2025 высказался о том, почему не боится исполнять тяжёлые броски в концовках игр.

«Меня всегда поощряли за проявленное воображение во время игр. В доме моего детства я бегал по коридору, представляя, что там есть кольцо», — приводит слова Халибёртона издание Clutch Points.

Игроки «Пэйсерс» смогли отыграть 17-очковое отставание, а Тайриз при «-2» в пользу «Никс» на последних секундах реализовал сложный бросок, благодаря которому матч перешёл в овертайм. Если бы Халибёртон не наступил на трёхочковую линию, то принёс бы победу.