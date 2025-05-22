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Халибёртон — о сложных бросках: меня всегда поощряли за проявление воображения

Халибёртон — о сложных бросках: меня всегда поощряли за проявление воображения
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25-летний американский профессиональный игрок Тайриз Халибёртон, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Индиана Пэйсерс» на позиции защитника, после победы над «Нью-Йорк Никс» (138:135 ОТ) в первом матче полуфинальной серии плей-офф сезона-2024/2025 высказался о том, почему не боится исполнять тяжёлые броски в концовках игр.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
22 мая 2025, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
135 : 138
ОТ
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Нью-Йорк Никс: Брансон - 43, Таунс - 35, Ануноби - 16, Бриджес - 16, Макбрайд - 9, Харт - 8, Пэйн - 6, Робинсон - 2, Дадье, Ачиува, Колек, Райт, Такер, Шамет, Хукпорти
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 31, Несмит - 30, Сиакам - 17, Нембард - 15, Тёрнер - 14, Макконнелл - 10, Матурин - 9, Топпин - 8, Брайант - 4, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон, Шиппард

«Меня всегда поощряли за проявленное воображение во время игр. В доме моего детства я бегал по коридору, представляя, что там есть кольцо», — приводит слова Халибёртона издание Clutch Points.

Игроки «Пэйсерс» смогли отыграть 17-очковое отставание, а Тайриз при «-2» в пользу «Никс» на последних секундах реализовал сложный бросок, благодаря которому матч перешёл в овертайм. Если бы Халибёртон не наступил на трёхочковую линию, то принёс бы победу.

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