Баркли призвал НБА и «Индиану» вернуть отца Халибёртона на арену после стычки с Адетокунбо

Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли заявил, что руководство «Индианы Пэйсерс» и лиги должно разрешить отцу звезды «Пэйсерс» Тайриза Халибёртона Джону Халибёртона вернуться на трибуны.

Напомним, после окончания пятого матча первого раунда между «Милуоки Бакс» и «Индианой» Яннис Адетокунбо и отец Халибёртона начали публично и довольно эмоционально выяснять отношения. Одноклубники Янниса сделали всё возможное, чтобы предотвратить физическое столкновение. Позже руководство «Пэйсерс» запретило Джону посещать матчи команды.

«Я хочу в четверг связаться с Адамом Сильвером, мы с Дрэймондом уже разговаривали об этом. Пришло время вернуть мистера Халибёртона в строй на трибуны.

Адам, я прошу тебя. Этот человек заплатил по счетам. Он совершил очень, очень глупый поступок. Но он был наказан. И я прошу вас и «Индиану Пэйсерс» позволить мистеру Халибёртону вернуться на арену на третью и четвёртую игру. Послушайте, он заплатил свои штрафы, это отстранение не должно быть бессрочным. Он уже достаточно наказан. Он больше никогда не совершит подобной глупости», — приводит слова Баркли издание Sports Illustrated.