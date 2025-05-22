«Зенит» — «Локомотив-Кубань»: текстовая трансляция матча начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 22 мая, состоится седьмой матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между санкт-петербургским «Зенитом» и краснодарским «Локомотивом-Кубань». Прямая текстовая трансляция стартует одновременно с началом игры — в 19:30 мск. Она будет доступна также в Матч-центре.

Видеотрансляция игры будет показана на телеканале «Матч ТВ», в сервисе Okko, а также на сайте Единой лиги. В шестой встрече серии «Локомотив-Кубань» отыграл по ходу матча 17 очков и перевёл полуфинал в седьмую встречу, которая и станет решающей.

Победителя пары в финале ожидает действующий чемпион из Москвы ЦСКА. Армейцы в полуфинале одолели казанский УНИКС со счётом 4-0.