«Олимпиакос» — «Монако»: во сколько начало матча 1/2 финала Евролиги, где смотреть

В пятницу, 23 мая, в Абу-Даби (ОАЭ), состоится второй матч полуфинала плей-офф Евролиги в сезоне-2024/2025, в рамках которого сыграют местный «Олимпиакос» и клуб «Монако».

Начало встречи запланировано в 21:00 по московскому времени. Прямой эфир встречи будет доступен в онлайн-кинотеатре Okko.

В другой полуфинальной серии за выход в финал поборются турецкий «Фенербахче» и действующий чемпион из Греции — «Панатинаикос».

«Олимпиакос» со счётом 3-1 обыграл мадридский «Реал» в 1/4 финала, а «Монако» справился с «Барселоной» — 3-2.