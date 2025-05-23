«Олимпиакос» — «Монако»: во сколько начало матча 1/2 финала Евролиги, где смотреть
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В пятницу, 23 мая, в Абу-Даби (ОАЭ), состоится второй матч полуфинала плей-офф Евролиги в сезоне-2024/2025, в рамках которого сыграют местный «Олимпиакос» и клуб «Монако».
Права на трансляцию матча Евролиги «Олимпиакос» — «Монако» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Евролига . 1/2 финала
23 мая 2025, пятница. 21:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Монако
Монако, Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Начало встречи запланировано в 21:00 по московскому времени. Прямой эфир встречи будет доступен в онлайн-кинотеатре Okko.
В другой полуфинальной серии за выход в финал поборются турецкий «Фенербахче» и действующий чемпион из Греции — «Панатинаикос».
«Олимпиакос» со счётом 3-1 обыграл мадридский «Реал» в 1/4 финала, а «Монако» справился с «Барселоной» — 3-2.
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