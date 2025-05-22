Видео: Гилджес-Александер прослезился, обращаясь к жене после получения награды MVP

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер не сдержал слёз во время торжественной речи после получения награды самому ценному игроку регулярного чемпионата (MVP).

«Единственная и неповторимая, спасибо тебе. Извините, я излишне драматизирую. Хейли Саммерс [жена Шея], спасибо тебе за всё. Ты была первым человеком, который показал мне, что такое настоящая любовь. Я не могу дождаться, когда проведу остаток этого путешествия под названием жизнь вместе с тобой. Спасибо тебе за всё», — сказал Гилджес-Александер.

Гилджес-Александер прослезился, обращаясь к жене:

Напомним, в финале Западной конференции «Оклахома» встречается с «Миннесотой Тимбервулвз». В первом матче победу со счётом 114:88 одержала «Оклахома».