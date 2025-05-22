«Самара» вряд ли выступит в новом сезоне ЕЛ и может опуститься в 3-й дивизион — источник

С высокой долей вероятности баскетбольный клуб «Самара» не будет принимать участия в следующем розыгрыше Единой лиги ВТБ. Об этом информирует «Матч ТВ».

Отмечается, что у представителей самарского клуба есть запрос на выступление в Суперлиге, однако на данный момент во втором дивизионе России нет свободных слотов, так как количество участников чётное (16 команд). Есть вероятность, что «Самара» может опуститься в Высшую лигу — третий по силе дивизион страны.

Ранее сообщалось, что БК «Самара» с большой долей вероятности может быть переименована в «Крылья Советов».

Недовольный фанат запустил в баскетболистов банкой с пивом: