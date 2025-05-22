На решающий матч 1/2 финала ЕЛ «Зенит» – «Локомотив» распроданы все билеты

Все билеты на решающий матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань» проданы. Об этом информирует пресс-служба команды из Санкт-Петербурга.

Встреча состоится сегодня, 22 мая, в Северной столице. Начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени. Счёт в серии, которая будет продолжаться до четырёх побед, в настоящий момент 3-3. Таким образом, сегодняшний матч будет решающим.

Ранее определился первый финалист. Им стал московский ЦСКА. В полуфинальной серии армейцы встречались с УНИКСом и победили казанскую команду со счётом 4-0.

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