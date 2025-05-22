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Единая лига прояснила актуальную ситуацию по вопросу допуска «Самары» к новому сезону

Единая лига прояснила актуальную ситуацию по вопросу допуска «Самары» к новому сезону
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Единая лига ВТБ изучает заявку баскетбольного клуба «Самара». Об этом рассказал президент организации Сергей Кущенко. В настоящий момент лига запросила документы по участию команды в следующем сезоне.

«Лига изучает заявку «Самары». Мы затребовали документы по участию клуба на следующий сезон», — приводит слова Кущенко ТАСС.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Самара» заняла 11-е место в турнирной таблице Единой лиги и не сумела выйти в плей-офф.

Ранее сообщалось, что «Самара» едва ли выступит в новом сезоне Единой лиги и может опуститься в Высшую лигу — третий по силе дивизион страны.

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«Самара» вряд ли выступит в новом сезоне ЕЛ и может опуститься в 3-й дивизион — источник

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