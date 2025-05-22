Александр Петенев стал игроком «Уралмаша»

Екатеринбургский клуб «Уралмаш» объявил о переходе 24-летнего лёгкого форварда Александра Петенева.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ спортсмен выступал за «Автодор». В 43 матчах в составе саратовского клуба Петенев в среднем за игру набирал 6,3 очка, совершал 3,1 подбора и отдавал 1,2 передачи. «Автодор» находится на шестом месте в турнирной таблице, а в 1/4 финала плей-офф проиграл УНИКСу (0-3 в серии).

«Уралмаш» в этом сезоне занял пятое место в турнирной таблице, одержав 24 победы и потерпев 20 поражений. В четвертьфинале плей-офф клуб из Екатеринбурга встречался с краснодарским «Локомотивом-Кубань» и уступил в серии со счётом 1-3.

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