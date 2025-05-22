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Фото: Бэйкон не сдержал эмоций после замены в самом начале матча с «Локо» за выход в финал

В настоящий момент проходит седьмой матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, в котором встречаются «Зенит» из Санкт-Петербурга и краснодарский «Локомотив-Кубань».

В самом начале встречи главный тренер петербуржцев Хавьер Паскуаль провёл замену, отправив на скамейку американского форварда Дуэйна Бэйкона, которому рассекли бровь. Уходя на замену, американец вспылил — пнул и бросил стул.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Напомним, счёт в серии в настоящий момент 3-3. В финал выйдет команда, которая одержит четыре победы. Таким образом, сегодняшняя встреча станет решающей.

В финальной серии Единой лиги победитель сегодняшнего матча встретится с московским ЦСКА. Ранее армейцы в четырёх встречах победили казанский УНИКС.

«Чемпионат» в настоящий момент ведёт текстовую трансляцию, следить за которой можно по ссылке ниже:

текстовая трансляция матча «Зенит» — «Локомотив».