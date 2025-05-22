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Фото: Паскуаль вышел из себя, накричав на судей в решающем матче 1/2 финала ЕЛ с «Локо»

В настоящий момент в Санкт-Петербурге проходит седьмой матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, в котором встречаются «Зенит» и краснодарский «Локомотив-Кубань».

Главный тренер хозяев площадки Хавьер Паскуаль во второй четверти не справился с эмоциями, начав выяснять отношения с судьями и накричав на них.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Напомним, счёт в серии, которая будет продолжаться до четырёх побед, сейчас 3-3. Таким образом, сегодняшняя игра станет решающей.

В финальной серии Единой лиги победитель сегодняшнего матча встретится с московским ЦСКА. Ранее армейцы в четырёх встречах победили казанский УНИКС.

«Чемпионат» в настоящий момент ведёт текстовую трансляцию, следить за которой можно по ссылке ниже:

текстовая трансляция матча «Зенит» — «Локомотив».

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