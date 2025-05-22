Фото: Паскуаль вышел из себя, накричав на судей в решающем матче 1/2 финала ЕЛ с «Локо»

В настоящий момент в Санкт-Петербурге проходит седьмой матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, в котором встречаются «Зенит» и краснодарский «Локомотив-Кубань».
Главный тренер хозяев площадки Хавьер Паскуаль во второй четверти не справился с эмоциями, начав выяснять отношения с судьями и накричав на них.
Фото: Скриншот
Фото: Скриншот
Напомним, счёт в серии, которая будет продолжаться до четырёх побед, сейчас 3-3. Таким образом, сегодняшняя игра станет решающей.
В финальной серии Единой лиги победитель сегодняшнего матча встретится с московским ЦСКА. Ранее армейцы в четырёх встречах победили казанский УНИКС.
«Чемпионат» в настоящий момент ведёт текстовую трансляцию, следить за которой можно по ссылке ниже:
текстовая трансляция матча «Зенит» — «Локомотив».
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