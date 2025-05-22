Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шей Гилджес-Александер может заключить самый дорогой контракт в истории НБА

Шей Гилджес-Александер может заключить самый дорогой контракт в истории НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал эксперт и инсайдер Бобби Маркс.

«В прошлое межсезонье Шей Гилджес-Александер соответствовал критериям супермаксимального контракта, но не имел права подписывать контракт, поскольку не соответствовал критериям по количеству лет в лиге. В это межсезонье он имеет право подписать четырехлетнее продление контракта с «Оклахома-Сити» на сумму $293 млн. За счёт награды MVP Шей получил право подписать пятилетнее продление контракта на сумму $380 млн, но ему придётся подождать до межсезонья 2026 года», — написал Маркс.

В настоящий момент обладателем самого крупного контракта в НБА является лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум ($314 млн).

Материалы по теме
Шей Гилджес-Александер — MVP НБА. Объясняем, что делает эту награду особенной
Шей Гилджес-Александер — MVP НБА. Объясняем, что делает эту награду особенной

Гилджес-Александер прослезился, обращаясь к жене:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android