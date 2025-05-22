Шей Гилджес-Александер может заключить самый дорогой контракт в истории НБА

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал эксперт и инсайдер Бобби Маркс.

«В прошлое межсезонье Шей Гилджес-Александер соответствовал критериям супермаксимального контракта, но не имел права подписывать контракт, поскольку не соответствовал критериям по количеству лет в лиге. В это межсезонье он имеет право подписать четырехлетнее продление контракта с «Оклахома-Сити» на сумму $293 млн. За счёт награды MVP Шей получил право подписать пятилетнее продление контракта на сумму $380 млн, но ему придётся подождать до межсезонья 2026 года», — написал Маркс.

В настоящий момент обладателем самого крупного контракта в НБА является лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум ($314 млн).

Гилджес-Александер прослезился, обращаясь к жене: