Фото: Сергей Семак приехал на решающий матч 1/2 финала Единой лиги «Зенит» – «Локо»

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак присутствует на седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между баскетбольным «Зенитом» и краснодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча проходит в настоящий момент в Санкт-Петербурге.

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Также на игре присутствует футболист «Зенита» Вильмар Барриос.

Отметим, что полуфинальная серия будет продолжаться до семи побед. В данный момент счёт равный – 3-3. Таким образом, сегодняшняя игра будет решающей. Ранее в финал уже вышел ЦСКА, в четырёх матчах обыгрывавший казанский УНИКС.

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча «Зенита и «Локо», следить за которой можно по ссылке ниже:

текстовая трансляция матча «Зенит» — «Локомотив».

Ислам Махачев играет в баскетбол: