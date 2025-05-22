Крис Пол ответил, заслуженно ли Гилджес-Александер стал MVP НБА сезона-2024/2025

Разыгрывающий «Сан-Антонио Спёрс» Крис Пол поздравил баскетболиста «Оклахома-Сити Тандер» Шея Гилджес-Александера с получением награды самому ценному игроку регулярного чемпионата (MVP) нынешнего сезона.

«Шей, поздравляю, брат. Мы говорили об этом в прошлом году. Рад видеть, что изо дня в день ты продолжаешь работать над собой. Мы знали, что это случится. Это был лишь вопрос времени. Ты этого заслуживаешь. Ты один из самых бескорыстных людей, которых я когда-либо встречал. Наслаждайся. Тебе предстоит ещё много работы, а сейчас я поздравляю тебя с победой, брат. Люблю тебя», — сказал Пол на видео, которым поделилась пресс-служба «Оклахомы».

Гилджес-Александер прослезился, обращаясь к жене: