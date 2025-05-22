«Зенит» победил «Локомотив» в седьмом матче серии и вышел в финал Единой лиги

Закончился седьмой матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Зенит» и «Локомотив-Кубань». Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 94:75 (17:14, 21:23, 25:15, 31:23) в пользу хозяев площадки. Счёт в серии стал 4-3 в пользу «Зенита». Таким образом, клуб из Санкт-Петербурга прошёл в финал соревнований.

Лучшую результативность в составе победителей продемонстрировал американский форвард Дуэйн Бэйкон. Он набрал 34 очка, а также совершил восемь подборов. В составе «Локомотива-Кубань» чаще всего кольцо «Зенита» поражал американский защитник Патрик Миллер. На его счету 15 очков, а также пять подборов и пять передач.

В финальной серии Единой лиги «Зенит» встретится с московским ЦСКА. Ранее армейцы в четырёх встречах победили казанский УНИКС.

«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию матча, в которой отражал все ключевые моменты.

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