Инсайдер предположил, останется ли Леброн в «Лейкерс» на следующий сезон

Известный инсайдер Йован Буха поделился мыслями о следующем карьерном шаге лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. У спортсмена есть опция игрока на следующий сезон, которую он может активировать до 29 июня.

«В последние пару лет отношения между сторонами не всегда были тёплыми. Но, как я уже говорил раньше, Леброн останется в «Лейкерс» в следующем году. Так мне кажется. Вопрос только в том, согласится ли он активировать опцию или нет», — сказал Буха на своём канале в YouTube.

В настоящий момент Леброну 40 лет. В нынешнем сезоне НБА он принял участие в 75 матчах, в которых в среднем набирал 24,5 очка, 7,9 подбора и восемь передач.

Леброн сильно хромает после серии плей-офф с «Миннесотой»: