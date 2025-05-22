Стало известно расписание финальной серии Единой лиги между ЦСКА и «Зенитом»

Определились все финалисты нынешнего сезона Единой лиги ВТБ. В решающем противостоянии, которое будет продолжаться до четырёх побед одной из команд, встретятся московский ЦСКА и «Зенит» из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящей битвы за золотые медали.

Расписание финальной серии Единой лиги сезона-2024/2025:

27 и 29 мая – матчи №1 и №2 в Санкт-Петербурге;

1 и 3 июня – матчи №3 и №4 в Москве;

6 июня – матч №5 (если понадобится) в Санкт-Петербурге;

9 июня – матч №6 (если понадобится) в Москве;

12 июня – матч №7 (если понадобится) в Санкт-Петербурге.

Напомним, ЦСКА в полуфинале победил казанский УНИКС (4-0 в серии), а «Зенит» был сильнее краснодарского «Локомотива-Кубань» (4-3 в серии).

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Достижения сборных России по баскетболу: