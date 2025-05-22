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Стало известно расписание финальной серии Единой лиги между ЦСКА и «Зенитом»

Стало известно расписание финальной серии Единой лиги между ЦСКА и «Зенитом»
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Определились все финалисты нынешнего сезона Единой лиги ВТБ. В решающем противостоянии, которое будет продолжаться до четырёх побед одной из команд, встретятся московский ЦСКА и «Зенит» из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящей битвы за золотые медали.

Расписание финальной серии Единой лиги сезона-2024/2025:

27 и 29 мая – матчи №1 и №2 в Санкт-Петербурге;
1 и 3 июня – матчи №3 и №4 в Москве;
6 июня – матч №5 (если понадобится) в Санкт-Петербурге;
9 июня – матч №6 (если понадобится) в Москве;
12 июня – матч №7 (если понадобится) в Санкт-Петербурге.

Напомним, ЦСКА в полуфинале победил казанский УНИКС (4-0 в серии), а «Зенит» был сильнее краснодарского «Локомотива-Кубань» (4-3 в серии).

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