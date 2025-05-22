Алексей Миллер пошёл в раздевалку «Зенита» после победы клуба в 1/2 финала ЕЛ с «Локо»

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер отправился в раздевалку баскетбольного клуба «Зенит» сразу по окончании седьмого матча полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотив-Кубань». Напомним, «Зенит» победил со счётом 94:75 (17:14, 21:23, 25:15, 31:23), благодаря чему вышел в финал соревнований.

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Лучшую результативность в составе «Зенита» в седьмом матче с «Локо» показал американский форвард Дуэйн Бэйкон. Он набрал 34 очка, а также совершил восемь подборов. Среди игроков «Локомотива» чаще всего кольцо соперников поражал Патрик Миллер. На его счету 15 очков, а также пять подборов и пять передач.

В финальной серии Единой лиги «Зенит» встретится с московским ЦСКА. Ранее армейцы в четырёх играх победили казанский УНИКС.

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