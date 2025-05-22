Определены символические пятёрки НБА по игре в защите в сезоне-2024/2025

Стали известны баскетболисты, вошедшие в символические пятёрки по игре в защите в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025.

Как информирует пресс-служба лиги, в первую пятёрку вошли Дайсон Дэниэлс («Атланта Хоукс»), Лугенц Дорт («Оклахома-Сити Тандер»), Дрэймонд Грин («Голден Стэйт Уорриорз»), Эван Мобли («Кливленд Кавальерс») и Амен Томпсон («Хьюстон Рокетс»).

Во вторую пятёрку попали следующие игроки: Ивица Зубац («Лос-Анджелс Клипперс»), Джарен Джексон («Мемфис Гриззлиз»), Джейлен Уильямс («Оклахома-Сити Тандер»), Тумани Камара («Портленд Трэйл Блэйзерс») и Руди Гобер («Миннесота Тимбервулвз»).

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