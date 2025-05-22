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«Денвер» определился с главным тренером на следующий сезон НБА

«Денвер» определился с главным тренером на следующий сезон НБА
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Исполняющий обязанности главного тренера «Денвер Наггетс» Дэвид Адельман будет занимать нынешний пост на постоянной основе. Об этом информирует пресс-служба команды.

Авторитетный инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в социальных сетях добавил, что руководство «Денвера» оказалось впечатлено работой Адельмана после того, как тот заменил Майкла Мэлоуна в концовке регулярного чемпионата нынешнего сезона НБА.

Напомним, в первом раунде плей-офф НБА этого сезона «Денвер» победил «Лос-Анджелес Клипперс» (4-3 в серии), а во втором уступил «Оклахоме-Сити Тандер» (3-4).

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