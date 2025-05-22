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«С легендами». Ватутин встретился с Хайнсом, Майком Джеймсом и другими экс-игроками ЦСКА

«С легендами». Ватутин встретился с Хайнсом, Майком Джеймсом и другими экс-игроками ЦСКА
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Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин во время гала-вечере перед «Финалом четырёх» Евролиги в Абу-Даби (ОАЭ) встретился с некоторыми бывшими игроками армейцев. Соответствующими фотографиями поделилась пресс-служба красно-синих.

«Встречи с легендами ЦСКА в Абу-Даби на гала-вечере перед «Финал четырех» Евролиги», — говорится в сообщении ЦСКА.

Фото: Социальные сети ПБК ЦСКА

Фото: Социальные сети ПБК ЦСКА

Фото: Социальные сети ПБК ЦСКА

Фото: Социальные сети ПБК ЦСКА

Ватутин встретился с Кайлом Хайнсом, Нандо Де Коло (АСВЕЛ), Николой Милутиновым («Олимпиакос») и Майком Джеймсом («Монако»).

Напомним, полуфинальные матчи в рамках «Финала четырёх» Евролиги состоятся завтра, 23 мая: «Фенербахче» сыграет с «Панатинаикосом», а «Олимпиакос» встретится с «Монако».

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