Гомельский объяснил, почему «Локомотив» проиграл «Зениту» в решающем матче 1/2 финала ЕЛ

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о седьмом матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань». Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась в пользу хозяев площадки со счётом 94:75. Благодаря этой победе «Зенит вышел в финал турнира, где сыграет с ЦСКА.

«Зенит» одержал победу – «+19». Совершенно нехарактерный счёт. В первой половине этого матча была абсолютно равная борьба. Во второй четверти чуть ли не шесть атак подряд менялся лидер. Третью четверть «Зенит» начал очень хорошо. Набрал семь очков подряд. По ходу этой серии «Локомотив» отыгрывал и больше. И выигрывал матчи, когда отставал в счёте на большую разницу. Но здесь не хватило терпения. Не потому, что «Локомотив» стал хуже защищаться. А потому, что, игрокам «Локомотива» пришла в голову мысль, что нужно быстрее, быстрее отыгрываться. А мячик в кольцо, как заколдованный, не шёл», — сказал Гомельский на своей странице в социальных сетях.

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