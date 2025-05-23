Дуэйн Бэйкон установил рекорд по очкам в серии плей-офф Единой лиги

Форвард «Зенита» Дуэйн Бэйкон стал автором рекорда по очкам в серии плей-офф Единой лиги. Об этом информирует пресс-служба организации.

Бэйкон установил рекорд в полуфинальной серии с краснодарским «Локомотивом-Кубань». В общей сложности в семи матчах американец набрал 153 очка.

В седьмой встрече с железнодорожниками (94:75) Бэйкон набрал 34 очка, к которым прибавил восемь подборов и два перехвата.

В финальной серии Единой лиги подопечные Хавьера Паскуаля сыграют с московским ЦСКА. Ранее армейцы победили в полуфинале с казанским УНИКСом (4-0 в серии).

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