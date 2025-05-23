Дуэйн Бэйкон установил рекорд по очкам в серии плей-офф Единой лиги
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Форвард «Зенита» Дуэйн Бэйкон стал автором рекорда по очкам в серии плей-офф Единой лиги. Об этом информирует пресс-служба организации.
Единая лига ВТБ . 1/2 финала
22 мая 2025, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
94 : 75
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Бэйкон - 34, Хантер - 18, Швед - 13, Фрейзер - 11, Уайт - 8, Пойтресс - 6, Воронцевич - 3, Жбанов - 1, Щербенев, Захаров, Карасёв, Рыжов
Локомотив-Кубань: Миллер - 15, Макколл - 12, Уэйли - 11, Елатонцев - 11, Кливленд - 10, Мартюк - 6, Емченко - 4, Темиров - 3, Дженкинс - 3, Узинский, Квитковских, Ищенко
Бэйкон установил рекорд в полуфинальной серии с краснодарским «Локомотивом-Кубань». В общей сложности в семи матчах американец набрал 153 очка.
В седьмой встрече с железнодорожниками (94:75) Бэйкон набрал 34 очка, к которым прибавил восемь подборов и два перехвата.
В финальной серии Единой лиги подопечные Хавьера Паскуаля сыграют с московским ЦСКА. Ранее армейцы победили в полуфинале с казанским УНИКСом (4-0 в серии).
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