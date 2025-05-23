«Зенит» показал командное фото после выхода в финал Единой лиги

Пресс-служба «Зенита» поделилась командным фото после выхода в финал Единой лиги ВТБ. 22 мая петербуржцы на домашнем паркете встречались с краснодарским «Локомотивом-Кубань» и победили со счётом 94:75, за счёт чего пробились в решающую стадию турнира.

Фото: https://t.me/zenitbc

Лучшую результативность в составе «Зенита» в седьмом матче с «Локо» показал американский форвард Дуэйн Бэйкон. Он набрал 34 очка, а также совершил восемь подборов. Среди игроков «Локомотива» чаще всего кольцо соперников поражал Патрик Миллер. На его счету 15 очков, а также пять подборов и пять передач.

В финальной серии Единой лиги «Зенит» сразится с московским ЦСКА. В полуфинале армейцы встречались с казанским УНИКСом и победили во всех четырёх матчах.

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