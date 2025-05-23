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«Зенит» показал командное фото после выхода в финал Единой лиги

«Зенит» показал командное фото после выхода в финал Единой лиги
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Пресс-служба «Зенита» поделилась командным фото после выхода в финал Единой лиги ВТБ. 22 мая петербуржцы на домашнем паркете встречались с краснодарским «Локомотивом-Кубань» и победили со счётом 94:75, за счёт чего пробились в решающую стадию турнира.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
22 мая 2025, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
94 : 75
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Бэйкон - 34, Хантер - 18, Швед - 13, Фрейзер - 11, Уайт - 8, Пойтресс - 6, Воронцевич - 3, Жбанов - 1, Щербенев, Захаров, Карасёв, Рыжов
Локомотив-Кубань: Миллер - 15, Макколл - 12, Уэйли - 11, Елатонцев - 11, Кливленд - 10, Мартюк - 6, Емченко - 4, Темиров - 3, Дженкинс - 3, Узинский, Квитковских, Ищенко

Фото: https://t.me/zenitbc

Лучшую результативность в составе «Зенита» в седьмом матче с «Локо» показал американский форвард Дуэйн Бэйкон. Он набрал 34 очка, а также совершил восемь подборов. Среди игроков «Локомотива» чаще всего кольцо соперников поражал Патрик Миллер. На его счету 15 очков, а также пять подборов и пять передач.

В финальной серии Единой лиги «Зенит» сразится с московским ЦСКА. В полуфинале армейцы встречались с казанским УНИКСом и победили во всех четырёх матчах.

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