Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Мы почувствовали полное неуважение». Паскуаль высказался после выхода в финал Единой лиги

«Мы почувствовали полное неуважение». Паскуаль высказался после выхода в финал Единой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу команды в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Клуб из Санкт-Петербурга победил в семи матчах. Решающая игра состоялась 22 мая в Северной столице. «Зенит» взял верх со счётом 94:75.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
22 мая 2025, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
94 : 75
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Бэйкон - 34, Хантер - 18, Швед - 13, Фрейзер - 11, Уайт - 8, Пойтресс - 6, Воронцевич - 3, Жбанов - 1, Щербенев, Захаров, Карасёв, Рыжов
Локомотив-Кубань: Миллер - 15, Макколл - 12, Уэйли - 11, Елатонцев - 11, Кливленд - 10, Мартюк - 6, Емченко - 4, Темиров - 3, Дженкинс - 3, Узинский, Квитковских, Ищенко

«Я хочу начать с поздравлений моим игрокам за сегодняшнюю игру и за весь плей-офф. Во-вторых, поздравить мой тренерский штаб — за то, что сохраняли баланс и усердно работали, подготавливая каждую игру. Также хочу поблагодарить всех болельщиков «Зенита» и особенно тех, кто сегодня поддерживал нас на арене. Они очень нам помогли. Мы ждём всех на финале, чтобы снова получить такую мощную поддержку от трибун. Отдельно хочу поблагодарить всех игроков «Локо» за отличную работу, которую они проделали в этой серии. И ещё раз о моих игроках — как они восстановились ментально, это было непросто. Эта победа не покрывает того, что произошло в четвёртой и шестой игре. Мы почувствовали полное неуважение к себе за то, что произошло в этих двух матчах. За более чем 20 лет профессиональной карьеры я никогда не видел ничего подобного. Мы очень рады этой победе. Надеемся хорошо восстановиться к финалу», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».

В финальной серии «Зенит» сразится с московским ЦСКА.

Материалы по теме
«Локо» старался, но провалил самый важный матч полуфинала. Сыграть с ЦСКА — не получится
«Локо» старался, но провалил самый важный матч полуфинала. Сыграть с ЦСКА — не получится

Ислам Махачев играет в баскетбол:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android