«Мы почувствовали полное неуважение». Паскуаль высказался после выхода в финал Единой лиги

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу команды в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Клуб из Санкт-Петербурга победил в семи матчах. Решающая игра состоялась 22 мая в Северной столице. «Зенит» взял верх со счётом 94:75.

«Я хочу начать с поздравлений моим игрокам за сегодняшнюю игру и за весь плей-офф. Во-вторых, поздравить мой тренерский штаб — за то, что сохраняли баланс и усердно работали, подготавливая каждую игру. Также хочу поблагодарить всех болельщиков «Зенита» и особенно тех, кто сегодня поддерживал нас на арене. Они очень нам помогли. Мы ждём всех на финале, чтобы снова получить такую мощную поддержку от трибун. Отдельно хочу поблагодарить всех игроков «Локо» за отличную работу, которую они проделали в этой серии. И ещё раз о моих игроках — как они восстановились ментально, это было непросто. Эта победа не покрывает того, что произошло в четвёртой и шестой игре. Мы почувствовали полное неуважение к себе за то, что произошло в этих двух матчах. За более чем 20 лет профессиональной карьеры я никогда не видел ничего подобного. Мы очень рады этой победе. Надеемся хорошо восстановиться к финалу», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».

В финальной серии «Зенит» сразится с московским ЦСКА.

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