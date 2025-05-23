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Андрей Ведищев объяснил поражение «Локо» в седьмом матче 1/2 финала ЕЛ с «Зенитом»

Андрей Ведищев объяснил поражение «Локо» в седьмом матче 1/2 финала ЕЛ с «Зенитом»
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев поделился мнением о седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Железнодорожники уступили со счётом 75:94. Счёт в серии стал 4-3 в пользу клуба из Санкт-Петербурга, который, таким образом, вышел в финал турнира.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
22 мая 2025, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
94 : 75
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Бэйкон - 34, Хантер - 18, Швед - 13, Фрейзер - 11, Уайт - 8, Пойтресс - 6, Воронцевич - 3, Жбанов - 1, Щербенев, Захаров, Карасёв, Рыжов
Локомотив-Кубань: Миллер - 15, Макколл - 12, Уэйли - 11, Елатонцев - 11, Кливленд - 10, Мартюк - 6, Емченко - 4, Темиров - 3, Дженкинс - 3, Узинский, Квитковских, Ищенко

«Поздравляю «Зенит» с победой, сегодня они были сильнее. Мы не реализовали много бросков из-под кольца и штрафных, допускали ошибки в командной защите, недостаточно жёстко действовали в единоборствах. Тем не менее шансы у нас всё равно были. Но во второй половине мы потеряли одного из ключевых игроков за пятый фол в спорной ситуации, сбились на индивидуальную игру, утратили хладнокровие — и соперник наказал нас за это. Будем биться за бронзу», — приводит слова Ведищева пресс-служба «Локомотива».

В матче за третье место «Локо» сыграет с казанским УНИКСом.

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