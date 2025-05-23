Андрей Ведищев объяснил поражение «Локо» в седьмом матче 1/2 финала ЕЛ с «Зенитом»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев поделился мнением о седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Железнодорожники уступили со счётом 75:94. Счёт в серии стал 4-3 в пользу клуба из Санкт-Петербурга, который, таким образом, вышел в финал турнира.

«Поздравляю «Зенит» с победой, сегодня они были сильнее. Мы не реализовали много бросков из-под кольца и штрафных, допускали ошибки в командной защите, недостаточно жёстко действовали в единоборствах. Тем не менее шансы у нас всё равно были. Но во второй половине мы потеряли одного из ключевых игроков за пятый фол в спорной ситуации, сбились на индивидуальную игру, утратили хладнокровие — и соперник наказал нас за это. Будем биться за бронзу», — приводит слова Ведищева пресс-служба «Локомотива».

В матче за третье место «Локо» сыграет с казанским УНИКСом.

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