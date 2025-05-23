Стало известно расписание матчей серии за третье место в Единой лиге

Определились команды, которые поборются за бронзовые медали в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. В серии за третье место встретятся казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань».

Серия пройдёт до трёх побед по схеме «2+2+1». Первые матчи состоятся в Казани 26 и 28 мая. Обе встречи начнутся в 19:30 мск. Третья и, если потребуется, четвёртая игры серии пройдут в Краснодаре 31 мая в 15:00 мск и 2 июня в 19:30 мск. Если для выявления победителя понадобится пятый матч, он состоится в столице Татарстана 5 июня в 19:30 мск.

Напомним, в полуфинале УНИКС встречался с ЦСКА и уступил в четырёх играх. «Локомотив-Кубань» сражался с «Зенитом» и уступил в семи встречах.

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