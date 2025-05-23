«Оклахома» победила «Миннесоту» во втором матче полуфинала плей-офф НБА

В ночь с 22 на 23 мая мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити (США, штат Оклахома) закончился второй матч 1/2 финала плей-офф НБА между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Миннесота Тимбервулвз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 118:103 и выигрывают в серии — 2-0.

Самым результативным игроком матча стал лидер «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, на счету канадского баскетболиста 38 очков и восемь результативных передач.

У «Миннесоты» самым результативным стал Энтони Эдвардс. В активе американца 32 очка, девять подборов и шесть результативных передач.

Третья игра серии пройдёт в Миннеаполисе в ночь с 24 на 25 мая мск.