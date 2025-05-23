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Результаты игрового дня плей-офф НБА 23 мая

Результаты игрового дня плей-офф НБА 23 мая
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В ночь с 22 на 23 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошел один матч сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоялась встреча серии 1/2 финала плей-офф НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её итоговым результатом.

Все результаты игрового дня НБА 23 мая

«Оклахома-Сити Тандер» — «Миннесота Тимбервулвз» — 118:103 (счёт в серии 2-0).

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
23 мая 2025, пятница. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
118 : 103
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 38, Уильямс - 26, Холмгрен - 22, Дорт - 9, Карузо - 9, Уоллес - 8, Хартенштайн - 6, Джонс, Уильямс, Джо, Дженг, Уиггинс, Митчелл, Уильямс
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 32, Макдэниелс - 22, Александер-Уолкер - 17, Рид - 10, Дивинченцо - 8, Рэндл - 6, Гобер - 5, Конли - 3, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза

Самым результативным игроком матча стал лидер «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, на счету канадского баскетболиста 38 очков и восемь результативных передач.

У «Миннесоты» самым результативным стал Энтони Эдвардс. В активе американца 32 очка, девять подборов и шесть результативных передач.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная сетка
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