С 23 по 25 мая будет проходить «Финал четырёх» Евролиги. Игры будут проводиться в комплексе «Этихад Арена» в Абу-Даби (ОАЭ). Сегодня, 23 мая, запланированы две полуфинальные встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание матчей 1/2 финала плей-офф Евролиги 23 мая:

18:00 мск – «Фенербахче» — «Панатинаикос»

21:00 мск – «Олимпиакос» — «Монако».

Матч за третье место и финал состоятся в воскресенье, 25 мая.

Напомним, действующим победителем Евролиги является «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб обыграл мадридский «Реал» (95:80). В матче за третье место «Олимпиакос» победил «Фенербахче» (87:84).

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