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Расписание матчей 1/2 финала плей-офф Евролиги 23 мая

Расписание матчей 1/2 финала плей-офф Евролиги 23 мая
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С 23 по 25 мая будет проходить «Финал четырёх» Евролиги. Игры будут проводиться в комплексе «Этихад Арена» в Абу-Даби (ОАЭ). Сегодня, 23 мая, запланированы две полуфинальные встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание матчей 1/2 финала плей-офф Евролиги 23 мая:

18:00 мск – «Фенербахче» — «Панатинаикос»
21:00 мск – «Олимпиакос» — «Монако».

Евролига . 1/2 финала
23 мая 2025, пятница. 18:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
Панатинаикос
Афины, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Semi Finals. 1-й тур
23 мая 2025, пятница. 21:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Монако
Монако, Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч за третье место и финал состоятся в воскресенье, 25 мая.

Напомним, действующим победителем Евролиги является «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб обыграл мадридский «Реал» (95:80). В матче за третье место «Олимпиакос» победил «Фенербахче» (87:84).

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
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