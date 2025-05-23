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Фото: игрок НБА ударил судью по лицу, после чего у того открылось кровотечение

Фото: игрок НБА ударил судью по лицу, после чего у того открылось кровотечение
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Атакующий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Лугенц Дорт случайно ударил судью во время матча. Инцидент произошёл во второй игре финальной серии НБА Западной конференции между «Оклахомой» и «Миннесотой Тимбервулвз» (118:103, 2-0 в серии). Дорт задел арбитра Скотта Фостера во время вбрасывания спорного мяча.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
23 мая 2025, пятница. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
118 : 103
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 38, Уильямс - 26, Холмгрен - 22, Дорт - 9, Карузо - 9, Уоллес - 8, Хартенштайн - 6, Джонс, Уильямс, Джо, Дженг, Уиггинс, Митчелл, Уильямс
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 32, Макдэниелс - 22, Александер-Уолкер - 17, Рид - 10, Дивинченцо - 8, Рэндл - 6, Гобер - 5, Конли - 3, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

В результате матч были вынуждены прервать на несколько минут, так как в результате удара у Фостера пошла кровь из носа. Арбитру потребовалась медицинская помощь.

Третий матч между командами состоится 25 мая в Миннеаполисе. Начало игры запланировано на 3:30 по московскому времени. Серия будет продолжаться до четырёх побед.

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