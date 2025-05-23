«Кто это рядом с моей женой?» Гилджес-Александер отвлёкся во время матча с «Миннесотой»

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер признался, что сперва не узнал бывшего товарища по команде Криса Пола, когда тот сел рядом с его женой во время второго матча финала Западной конференции с «Миннесотой Тимбервулвз».

«Это действительно здорово. Я оказался застигнут врасплох. Пришлось хорошенько задуматься. Я такой: «Кто это сидит рядом с моей женой?» Я немного напрягся, но потом понял, что это Крис. И я подумал: «Круто», — сказал Гилджес-Александер на пресс-конференции.

Напомним, «Оклахома» одержала победу со счётом 118:103. Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Тандер».

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