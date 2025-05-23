Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпиакос Пирей — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Кто это рядом с моей женой?» Гилджес-Александер отвлёкся во время матча с «Миннесотой»

«Кто это рядом с моей женой?» Гилджес-Александер отвлёкся во время матча с «Миннесотой»
Комментарии

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер признался, что сперва не узнал бывшего товарища по команде Криса Пола, когда тот сел рядом с его женой во время второго матча финала Западной конференции с «Миннесотой Тимбервулвз».

«Это действительно здорово. Я оказался застигнут врасплох. Пришлось хорошенько задуматься. Я такой: «Кто это сидит рядом с моей женой?» Я немного напрягся, но потом понял, что это Крис. И я подумал: «Круто», — сказал Гилджес-Александер на пресс-конференции.

Напомним, «Оклахома» одержала победу со счётом 118:103. Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Тандер».

Материалы по теме
За «Миннесотой» наблюдать — чистое мучение. Неужели эта наглая юность так быстро сдалась?
За «Миннесотой» наблюдать — чистое мучение. Неужели эта наглая юность так быстро сдалась?

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android